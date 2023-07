Szijjártó: Keine Fortschritte bei der Finanzierung von Waffenlieferungen

Die Regierung ist nicht bereit, an Gesprächen über die Finanzierung von Waffenlieferungen an die Ukraine teilzunehmen, solange die ungarische OTP-Bank in der Ukraine auf der schwarzen Liste steht, weil sie auf einer Liste der internationalen Sponsoren des Krieges aufgeführt ist, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Szijjártó sagte in einer Pause des Außenministertreffens in Brüssel, dass die Europäische Union nach einem neuen Vorschlag in den nächsten vier Jahren 20 Milliarden Euro für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgeben werde, wovon rund 200 Millionen Euro auf Ungarn entfallen würden. Szijjártó sagte, der Vorschlag sei schockierend, weil er zeige, dass Brüssel langfristig einen Krieg plane. Die letzten fünfhundert Tage haben bewiesen, dass dieser Konflikt nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden kann, und je mehr Waffen geliefert werden, desto mehr Menschen werden sterben, fügte er hinzu.

Er sagte, dass bereits rund 5,6 Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgegeben worden seien und weitere 500 Millionen Euro genehmigt werden sollen. „Wir sind nicht bereit, uns auf irgendwelche Gespräche einzulassen, weder über die bereits blockierten 500 Millionen Euro, noch über die neu vorgeschlagenen 20 Milliarden Euro, solange die OTP auf der Liste der internationalen Sponsoren des Krieges bleibt“, sagte er. „Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass die Europäische Kommission vor kurzem zugegeben hat, dass ihr das Geld ausgegangen ist und sie um weitere 50 Milliarden Euro für die Unterstützung der Ukraine gebeten hat“, sagte er. „Jetzt fordern sie auch noch 20 Milliarden Euro für Waffenlieferungen, so dass wir von 70 Milliarden Euro sprechen, ohne dass irgendwelche Finanzunterlagen oder Prüfungen darüber vorliegen, wie das Geld bisher ausgegeben wurde“, fügte er hinzu. Er wies auch darauf hin, dass die hundert größten Unternehmen in westlichem Besitz im vergangenen Jahr 3,5 Milliarden Dollar an Körperschaftssteuer in Russland gezahlt haben, während die ungarische OTP, die einen Anteil von 0,16 % an den russischen Bankenmärkten hält, auf der schwarzen Liste steht.