Ungarn und die Slowakei haben die Europäische Kommission aufgefordert, Maßnahmen gegen die Entscheidung der Ukraine zu ergreifen, die Rohöllieferungen zu beschränken, sagte Péter Szijjártó – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Warum hat die Europäische Kommission seit mehr als einer Woche keine Schritte unternommen?“ fragte Ungarns Außen- und Handelsminister in einem Facebook-Eintrag am Dienstag. „Brüssel schweigt“, obwohl die Maßnahme die Energiesicherheit zweier Mitgliedsstaaten gefährdet und ‚ein glasklarer Verstoß gegen das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine ist‘, so Szijjártó. Entweder sei Brüssel zu schwach, um die Interessen zweier Mitgliedsstaaten gegen einen Beitrittskandidaten durchzusetzen, „oder die ganze Idee wurde in Brüssel und nicht in der Ukraine entwickelt, und es ist die Europäische Kommission und nicht die ukrainische Regierung, die zwei friedensorientierte Länder erpressen will, die sich gegen Waffenlieferungen wehren“, so der Minister. Szijjártó sagte: „Die Europäische Kommission und Ursula von der Leyen persönlich müssen sofort ihr wahres Gesicht zeigen: Wurde der Öllieferstopp von Brüssel verlangt? Wenn nicht, warum hat die EU-Kommission seit über einer Woche nichts unternommen?“