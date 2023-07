Ungarns Behörden gehen gegen nicht zugelassene Glücksspielseiten vor

Die ungarischen Behörden beginnen in Zusammenarbeit mit den Banken damit, Banktransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielseiten zu blockieren – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ab Juli werden Einzahlungen und Abhebungen im Zusammenhang mit illegalen Glücksspielseiten eingeschränkt und ungarische Banken werden Kartenzahlungen an illegale Glücksspielseiten ablehnen, informierte die Aufsichtsbehörde für regulierte Tätigkeiten (SZTFH) am Donnerstag in einer Erklärung. Sobald die Beschränkungen in Kraft treten, wird auch die Auszahlung von Preisen, die auf nicht lizenzierten Seiten gewonnen wurden, „unsicher“ werden. Die SZTFH empfahl Glücksspielern, ihre Website zu besuchen, um zu überprüfen, ob ein Betreiber eine Lizenz hat oder nicht.