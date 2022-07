Ungarn startet Social-Media-Kampagne, die vor Elf Bar Vaping-Produkten warnt

Ungarns staatliche Anlaufstelle für die Bekämpfung des Tabakkonsums hat eine Social-Media-Kampagne gestartet, die vor den Gefahren von elektronischen Zigaretten wie Elf Bar Vaping-Produkten warnt, sagte der Leiter der Organisation am Freitag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Tibor Demjén sagte, dass Elf Bar Produkte auf bei jungen Menschen beliebten Seiten wie TikTok und Facebook zu sehen sind und dass einige Videos mit Elf Bar Produkten über 1 Million Aufrufe haben. Er sagte, dass Anti-Raucher-Programme in mehr als der Hälfte der Kindergärten in Ungarn und mehreren hundert in ungarischsprachigen Regionen außerhalb des Landes gestartet wurden, während Unterrichtsaktivitäten für Lehrer auf der Website cikiacigi.hu verfügbar sind. Die ungarische Aufsichtsbehörde für geregelte Tätigkeiten (SZTFH) erklärte kürzlich, sie werde weiterhin „alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel“ einsetzen, um das Rauchen bei Minderjährigen einzudämmen und den legalen Markt zu schützen, nachdem die Europäische Kommission ihre Bemühungen um eine beschleunigte Regulierung der zum Verzehr erhitzten pflanzlichen Produkte im Rahmen einer Razzia gegen die elektronischen Zigaretten von Elf Bar „blockiert“ hatte.