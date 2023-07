Orbán: „Schwache Nationen werden fallen, starke werden überleben“

Wir stehen vor Zeiten, in denen die schwachen Nationen verschwinden und die starken überleben werden. Deshalb müssen wir jeden Tag unsere Verteidigungslinien und unsere Strafverfolgungsbehörden stärken, sagte der Ministerpräsident bei einer Vereidigungsfeier am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Welt in ihren Grundfesten erschüttert wird … das Epizentrum des globalen Erdbebens befindet sich gleich nebenan“, sagte Viktor Orbán unter Bezugnahme auf den Krieg in der Ukraine und fügte hinzu, dass Ungarn auch von illegalen Migranten im Süden „belagert“ werde. „Wir brauchen ein starkes Land, eine starke Regierung, eine starke Wirtschaft, starke Streitkräfte und nicht zuletzt eine starke Strafverfolgung“, sagte er vor jungen Polizeibeamten an der Nationalen Hochschule für den öffentlichen Dienst. Auf der Veranstaltung, die vor dem historischen Gebäude der Universität stattfand, sagte Orbán, die Universität sei ein Symbol für die „Treue zum Vaterland, den Dienst an der Nation, die Verantwortung für die Gemeinschaft, die Erkenntnis, dass die Starken die Pflicht haben, die Schwachen zu retten“. „Wir brauchen starke Menschen, denn ohne Macht ist die Wahrheit wenig wert.“ In Bezug auf die jungen Menschen, die sich für eine Karriere bei der Polizei entscheiden, sagte Orbán, dass ihre Wahl eine „Erklärung ihrer ungarischen Identität“ sei. „Sie werden dem Frieden und der Sicherheit der ungarischen Nation dienen … die Schwachen und Verletzlichen schützen und diejenigen stoppen, die den Frieden und die Sicherheit Ungarns gefährden.“