Preise für neue Wohnungen in Budapest steigen leicht an

Die durchschnittlichen Preise für neue Wohnungen in der Hauptstadt stiegen im zweiten Quartal um 1,3 % auf 1.582.000 Forint (4.264 Euro) pro Quadratmeter und um 12,2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so der Immobilienmakler Otthon Centrum am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die durchschnittlichen Preise für neue Wohnungen in Budapest schwankten zwischen 932.000 Forint pro Quadratmeter und 3.081.000 Forint pro Quadratmeter, sagte Otthon Centrum Chefanalyst Gábor Soóki-Tóth. Die Preise waren am höchsten im zentralen 5. Bezirk und am niedrigsten im 15. Bezirk, dem einzigen Bezirk in der Hauptstadt, in dem der Durchschnittspreis unter 1.000.000 Forint pro Quadratmeter lag, sagte er.