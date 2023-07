Parlament verabschiedet neues Lehrergesetz

Das Parlament hat am Dienstag ein Gesetz über die berufliche Laufbahn von Lehrern verabschiedet, das eine Gehaltserhöhung, zehn Wochen bezahlten Urlaub und 24-Stunden-Wochen im Unterricht vorsieht. Das von der Regierung eingebrachte Gesetz wurde mit 134 Ja- und 60 Nein-Stimmen verabschiedet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Lehrer werden vom Beamtenstatus in den Status eines Angestellten im öffentlichen Bildungswesen überführt, während eine neue Anzahl wöchentlicher Unterrichtsstunden und ein leistungsbezogenes Gehaltssystem eingeführt werden. Die Arbeitgeber müssen die Lehrer bis zum 15. September über die Änderungen informieren, und die Lehrer haben bis zum 29. September Zeit zu entscheiden, ob sie die Änderungen akzeptieren. Das Gesetz wird nächstes Jahr in Kraft treten. Künftig hat das Schulbezirkszentrum das Recht, Lehrer an einen anderen Ort innerhalb des Bezirks zu versetzen, wenn der Weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht länger als drei Stunden dauert. Die Monatsgehälter für Lehrer werden in vier Stufen je nach Einstufung festgelegt, wobei die niedrigste Stufe zwischen 410.000 Forint (1.100 Euro) und 1.065.000 Forint und die höchste Stufe zwischen 640.000 Forint und 1.470.000 Forint liegt.

Das Innenministerium erklärte, dass das neue Gesetz das Durchschnittsgehalt der Lehrer bis 2025 auf 800.000 Forint anheben werde, während ihre maximale Unterrichtszeit auf 24 Stunden pro Woche sinken werde. Die Zahl der bezahlten Urlaubstage werde von 46 auf 50 Tage oder 10 Wochen steigen und der Verwaltungsaufwand werde verringert, hieß es weiter. „Dies sind die Fakten, trotz der von der Linken verbreiteten Fake News, ihrer Aktionen und Proteste, die während der Vorbereitung und Verabschiedung des Gesetzes in Gewalt endeten“, so das Ministerium. „Der Ausarbeitung, Vorlage und Verabschiedung des Gesetzes ging eine umfassende soziale und fachliche Koordinierung voraus“, so das Ministerium weiter. Die beträchtliche Gehaltserhöhung für Lehrer könne fortgesetzt werden, sobald Brüssel die Ungarn zugewiesenen Mittel überweise, so das Ministerium. „Die Aktionen der linken Politiker im Zusammenhang mit dem Gesetz waren heuchlerisch: Sie forderten eine Lohnerhöhung für die Lehrer zu Hause, während sie in Brüssel für monatlich 5-6 Millionen Forint arbeiten, um zu verhindern, dass die Lehrer 800.000 Forint verdienen“, fügte es hinzu.