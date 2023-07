Parlament verabschiedet Steuergesetze für 2024

Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Europa und in Ungarn wird die Regierung im nächsten Jahr weitere Steuersenkungen im Rahmen der am Dienstag vom Parlament verabschiedeten Steuergesetze vornehmen, teilte das Finanzministerium der Nachrichtenagentur MTI mit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Paket wurde mit 136 Ja-Stimmen und 49 Nein-Stimmen verabschiedet. Die neue Gesetzgebung zielt darauf ab, ein familienfreundliches Steuersystem beizubehalten, die Steuern für Arbeit und Unternehmen niedrig zu halten, die Steuerverwaltung zu vereinfachen und die Wirtschaft weiter aufzuhellen, sagte das Ministerium. Es fügte hinzu, dass Unternehmen, die Behinderte beschäftigen, mehr Vergünstigungen erhalten würden, während die Besteuerung von Fahrzeugen ebenfalls vereinfacht werde. Nachdem Ungarn jahrelang ein Vertragsverletzungsverfahren riskiert hat, indem es die Verbrauchssteuer auf Kraftstoffe unter dem EU-Mindestsatz hielt, wird das Land „auf Druck aus Brüssel die Steuer auf Benzin und Diesel anheben müssen“, so das Ministerium. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass Kraftstoffe, die von Fluggesellschaften verbraucht werden, von der Verbrauchssteuer befreit sind und dass der Beitrag, den die Fluggesellschaften derzeit zahlen müssen, beibehalten wird, wobei für Flugzeuge mit geringen Emissionen eine Abschreibung vorgesehen ist. Die Regierung werde ihre Bemühungen um eine saubere Wirtschaft fortsetzen, hieß es in der Erklärung, und fügte hinzu, dass der Anteil des Mehrwertsteuerbetrugs im Jahr 2010 bei 22,3 % gelegen habe und seitdem auf 5,1 % gesunken sei, womit Ungarn in der EU eine Vorreiterrolle im Kampf gegen den Betrug einnehme.