„Brüssel setzt Ungarn weiterhin unter Druck“, wie aus dem neuen Bericht hervorgeht, der „einen neuen Angriff“ auf das Land darstellt, obwohl es alle Empfehlungen erfüllt und den Dialog mit der Europäischen Kommission fortgesetzt hat, sagte das Informationszentrum der Regierung (KTK) am Mittwoch in einer Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI.

Das KTK reagierte damit auf die Äußerungen von Vera Jourová, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Werte und Transparenz, die in Brüssel den Bericht der Europäischen Kommission zur Rechtsstaatlichkeit 2023 vorstellte, der alle 27 EU-Mitgliedstaaten umfasst. Jourová sagte, trotz positiver Entwicklungen müsse noch mehr getan werden, um die Situation in Bezug auf die Unabhängigkeit der Justiz, Korruption und die Medien zu verbessern. „Ungarn wird angegriffen, weil wir uns weigern, uns dem Pro-Kriegs-Lager anzuschließen“, sagte KTK. Die ungarische Regierung will keine „Migrantenghettos“ errichten und lehnt Pläne ab, die darauf abzielen, das System der Preissenkungen für Versorgungsleistungen abzuschaffen. Darüber hinaus hat die Regierung den Mut, der Europäischen Kommission die Frage zu stellen, „wo der Haufen Geld ist, der der Ukraine gegeben wurde“.

In einer Erklärung sagte Balázs Hidvéghi, ein Europaabgeordneter der ungarischen Regierungspartei Fidesz, die Europäische Kommission solle sich auf „Rechtsstaatlichkeitsprobleme rund um die EU-Institutionen konzentrieren, vor allem auf den größten internen Korruptionsskandal Brüssels“, anstatt die Mitgliedsstaaten zu „belehren“. Er sagte, dass die Berichte der Kommission zur Rechtsstaatlichkeit in den letzten Jahren „sich als diskreditiert erwiesen haben“. Der jüngste Bericht, so Hidvéghi, messe mit zweierlei Maß, da er auf falschen Aussagen von pseudo-zivilen Organisationen beruhe und daher nicht geeignet sei, ein unvoreingenommenes Bild der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu vermitteln.