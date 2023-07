Arbeiten an der Schlitzwand des Kernkraftwerks Paks beginnen

Die Arbeiten an der Schlitzwand für die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks in Paks sind im Gange. Die Erdarbeiten für den sechsten Block sollen im August beginnen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Mittwoch. Die Fertigstellung der erforderlichen Genehmigungen für die gesamten Erdarbeiten liege im Zeitplan, sagte er nach Gesprächen mit dem russischen Gesundheitsminister Michail Murashko in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Energiekooperation zwischen Ungarn und Russland sei eine Garantie für die Energiesicherheit Ungarns, sagte Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Murashko. „Und das ist keine ideologische oder politische Angelegenheit, sondern eine rein physische“, fügte er hinzu. „Das neue Atomkraftwerk in Paks ist die langfristige Garantie für die Sicherheit der ungarischen Energieversorgung, daher wird Ungarn niemals Sanktionen gegen die Atomindustrie unterstützen“, sagte Szijjártó.

Er begrüßte, dass die jüngste Genehmigung der Europäischen Union die Tür für eine Beschleunigung des Paks-Projekts geöffnet hat. Dadurch konnte mit dem Bau der Schlitzwand begonnen werden, während die Erdarbeiten für den Block sechs im nächsten Monat beginnen sollen, fügte er hinzu. Auch die Pläne für die Bodenkonsolidierung werden derzeit fertiggestellt, sagte er und fügte hinzu, dass die Fertigstellung der Genehmigungen und Pläne für die gesamten Bodenarbeiten im Zeitplan liege. Szijjártó sagte, die russische Regierung werde in den kommenden Tagen die Änderungen am Finanzierungsvertrag des Projekts genehmigen, woraufhin der geänderte Bauvertrag unterzeichnet werden solle.

Er fügte hinzu, dass Ungarn „jedes ausländische juristische oder politische Manöver“, das darauf abziele, das Projekt zu verlangsamen oder zu blockieren, als „Angriff auf unsere Souveränität“ betrachten werde. Auf eine Frage hin sagte Szijjártó, dass Ungarn angesichts der laufenden Bauarbeiten nicht von seinem Ziel abrücken sollte, die Modernisierung des Kraftwerks bis 2030-2031 abzuschließen. „Ich selbst bleibe dem Ziel verpflichtet, die neuen Blöcke bis 2030-31 in Betrieb zu nehmen“, sagte Szijjártó. „Und das sage ich auch den Führungskräften von Rosatom bei jedem einzelnen Treffen, die bisher keine Einwände dagegen erhoben haben.“

In einer Erklärung teilte Rosatom am Mittwoch mit, dass der Bau der Schlitzwand Teil der Umsetzungsphase sei, die am 3. Juli begonnen habe. Die Arbeiten würden im Einklang mit den Genehmigungen der ungarischen Atomenergiebehörde durchgeführt, hieß es. Wie in den Genehmigungen vorgesehen, werden die neuen Blöcke alle ungarischen und europäischen Sicherheitsstandards erfüllen, fügte Rosatom hinzu. Die garantierte Lebensdauer der beiden neuen Blöcke wird 60 Jahre betragen, hieß es.