Novák: Neues Gesetz zur Lehrerlaufbahn gewährleistet funktionsfähige öffentliche Bildung

Das am Dienstag vom Parlament verabschiedete Gesetz zur Lehrerlaufbahn unterscheidet sich wesentlich von dem Gesetzesentwurf, der der Grund für die jüngsten Proteste in Ungarn war, so Präsidentin Katalin Novák. In einer auf der Website des Präsidialamtes veröffentlichten Erklärung sagte Novák, sie habe das Gesetz am Donnerstag unterzeichnet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Viele umstrittene Punkte des ursprünglichen Gesetzentwurfs, die zu den Protesten geführt hatten, seien weggelassen oder erheblich geändert worden, sagte sie. „Der Inhalt dieses Gesetzes unterscheidet sich von dem [Entwurf], der die Proteste ausgelöst hat. Ich habe den Text studiert und die gesetzgeberische Absicht hinter dem Gesetz über die Laufbahn von Lehrern geprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass das neue Gesetz ein funktionsfähiges öffentliches Bildungssystem gewährleistet, einen klaren Rahmen schafft und die Grundlage für Gehaltserhöhungen legt“, so Novák.

Ungarn brauche „selbstbewusste junge Menschen mit wettbewerbsfähigem Wissen und stabilen Werten“, sagte Novák. Dies erfordere „engagierte, leistungsstarke und hoch angesehene Lehrkräfte“ und eine qualitativ hochwertige Bildung, sagte sie. „Es gibt eine Reihe wichtiger Fragen, die einer Lösung bedürfen, wie z.B. die Erhöhung der Lehrergehälter und die Steigerung des Ansehens des Lehrerberufs in der Gesellschaft“, fügte sie hinzu. Die Präsidentin appellierte an die politischen Akteure im Land und in der EU, die Regierung dabei zu unterstützen, die notwendigen Mittel für substanzielle Lohnerhöhungen aufzubringen.