Szijjártó: Gespräche über Rohöl- und Gasimporte aus Oman beginnen

Experten und Unternehmen haben Gespräche über den Import von Erdgas und Rohöl aus dem Oman nach Ungarn aufgenommen. Dies erklärte der ungarische Außen- und Handelsminister am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem omanischen Amtskollegen Sayyid Badr Albusaidi – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem Treffen warnte Péter Szijjártó vor den Gefahren, die mit der Einführung von Preisobergrenzen für Rohöl und Erdgas in der Europäischen Union verbunden sind. Eine solche Maßnahme würde die Versorgungssicherheit beeinträchtigen, Investitionen in neue Energieressourcen würden verzögert und die Preise würden steigen, sagte Szijjártó. „Stattdessen müssten wir die Produktion von Brennstoffen weltweit erhöhen, um die Preise zu senken und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“, sagte er.

Die ungarische Öl- und Gasgesellschaft Mol und die staatliche Ölgesellschaft Omans haben in den letzten Jahren eine strategische Partnerschaft aufgebaut und führen derzeit Gespräche über die Durchführung gemeinsamer Schulungen, die Herstellung nachhaltiger Kraftstoffe und die Einführung ungarischer Technologie, sagte er. Oman, das derzeit täglich über eine Million Barrel Rohöl produziert, arbeitet daran, der weltweit wichtigste Produzent von grünem Wasserstoff zu werden – eine Chance für ungarische Unternehmen, sagte Szijjártó.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Investitionsschutzabkommen zwischen Oman und Ungarn ist bereits in Kraft getreten, ein gemischter Wirtschaftsausschuss wird demnächst zusammentreten, und Oman plant die Eröffnung einer Botschaft in Ungarn. Die beiden Minister unterzeichneten ein Kooperationsabkommen über die Ausbildung von Diplomaten und die Wasserwirtschaft, und Ungarn bietet 50 Stipendien für omanische Studenten an, die in Ungarn studieren möchten, sagte Szijjártó. Szijjártó forderte die EU auf, die Visumspflicht für omanische Bürger aufzuheben. Auf eine Frage hin warnte Szijjártó davor, die Frage der Energieversorgung zu „politisieren“. Die ungarische Regierung sieht die Diversifizierung als einen Prozess, der „so viele Ressourcen wie möglich einbezieht, anstatt andere auszuschließen“, sagte er. „Die exzellenten Experten in Brüssel und Budapest, die versuchen, die Energieversorgung zu einem politischen Thema zu machen, leben entweder in einer Traumwelt oder haben ein Interesse daran, Ungarns Energiesicherheit zu erschüttern“, sagte er. Zu einem anderen Thema wies Szijjártó die Behauptung zurück, Ungarn betreibe „Vetopolitik“. „Wir unterstützen die Entscheidungen [der EU], die den Interessen Ungarns entsprechen, und lehnen diejenigen ab, die sich ihnen widersetzen“, sagte er.