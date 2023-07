Ungarns Exporte erreichen Rekordniveau

Die ungarischen Exporte sind in den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 um 11 % gegenüber dem Rekordjahr 2022 gestiegen und haben damit einen neuen Rekordwert von 63,5 Milliarden Euro erreicht, wie der ungarische Außen- und Handelsminister mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte, die Exporte seien der Schlüssel zu Ungarns Wirtschaftsleistung, da das Land „extrem tief in die Weltwirtschaft integriert“ sei. Die Exporte machen in der Regel 80 % des ungarischen BIP aus, sagte er während einer zweitägigen Kabinettssitzung in Sopron. Je stärker die Leistung des Sektors, desto wahrscheinlicher ist es, dass die ungarische Wirtschaft weiter wächst, sagte er. Im vergangenen Jahr erreichten die Exporte einen Wert von 142 Milliarden Euro, und die Daten zeigen, dass dieser Wert in den ersten fünf Monaten dieses Jahres noch übertroffen wurde. „Dies lässt auf die höchste jemals erreichte Exportleistung bis zum Ende des Jahres schließen. Gleichzeitig stiegen die Importe nur um 2 %, so dass die Handelsbilanz des Landes nach einem Rückschlag aufgrund der steigenden Energiepreise im vergangenen Jahr wieder positiv ausfiel“, sagte er. Die Daten zeigen die Wettbewerbsfähigkeit der ungarischen Wirtschaft, sagte er. „Das sind gute Nachrichten, die darauf hindeuten, dass wir in der Lage sein werden, das Wirtschaftswachstum in Ungarn aufrechtzuerhalten“, sagte er.

Zu den Themen, die auf der Tagesordnung des Kabinetts stehen, gehören der Einsatz der Regierung für den Frieden und gegen die Migration, ihr Ziel, die Inflation zu senken, Arbeitsplätze, Familien und Renten zu schützen und die Energiekosten der Haushalte niedrig zu halten, sagte der Pressechef des Ministerpräsidenten.