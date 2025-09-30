Ungarns Handelsüberschuss erreicht im August 557 Millionen Euro

Ungarn hatte im August einen Handelsüberschuss von 557 Millionen Euro, wie aus den am Dienstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Exporte gingen im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 % auf 10,193 Milliarden Euro zurück. Die Importe sanken um 8,0 % auf 9,636 Mrd. Euro. Der Handel mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union machte im Laufe des Monats 74 % der ungarischen Exporte und 71 % der Importe aus. Die ungarischen Exporte in den Rest der Welt gingen um 4,7 % zurück, während die Importe aus diesen Ländern um 1,5 % sanken, wie das KSH feststellte. Die Handelsbedingungen Ungarns verbesserten sich in diesem Zeitraum um 3,2 %, da der Forint gegenüber dem Euro um 0,4 % nachgab und gegenüber dem Dollar um 5,0 % zulegte. Im Zeitraum Januar bis August erreichte der Handelsüberschuss Ungarns 7,112 Mrd. EUR. Die Exporte stiegen um 1,2 % auf 97,266 Mrd. EUR und die Importe um 0,2 % auf 90,154 Mrd. EUR.