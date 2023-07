Szijjártó: EU größter Unterstützer der Migration

Die Migrationspolitik der Europäischen Union sei der Nährboden für den Erfolg von Schleusern, weshalb das gegen Ungarn eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren wegen der Ausweisung ausländischer Schleuser besonders heuchlerisch sei, sagte Außenminister Péter Szijjártó auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem bosnischen Amtskollegen Elmedin Konaković – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Das Geschäftsmodell der Menschenschmuggler funktioniert gerade wegen der Brüsseler Pro-Migrationspolitik.“ Anstatt zu sagen, dass die legale Einreise die einzige Möglichkeit ist, nach Europa zu kommen, „erzwingt Brüssel [Umsiedlungs-]Quoten und schickt praktisch jedem Migranten eine Einladung, hierher zu kommen“, sagte er. In Anbetracht dessen sei das Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen die ungarische Gesetzgebung zur Ausweisung von Menschenschmugglern zur Verbüßung ihrer Haftstrafe in ihrem früheren Wohnsitzland „inakzeptabel, heuchlerisch und lächerlich“, sagte er. Ungarn habe rund 650 Milliarden Forint (1,7 Mrd. EUR) für den Grenzschutz ausgegeben und lediglich 1 % davon als Entschädigung von der EU erhalten, merkte er an und fügte hinzu, dass die im April 2023 verabschiedete ungarische Gesetzgebung darauf abziele, „Menschenschmuggler auszuweisen, weil es besser ist, sie außerhalb des Landes zu haben“.

„Wir weisen sie aus, weil wir nicht bereit sind, das Geld der ungarischen Steuerzahler für sie auszugeben. Vor allem, wenn sie sich dann an europäische Gerichte wenden und Geld dafür verlangen, dass sie nicht gut behandelt wurden“. „Abgesehen davon, dass sie Straftaten begehen, die von der Europäischen Union gefördert werden, sollten wir auch dafür bezahlen, dass sie in den ungarischen Gefängnissen nicht gut behandelt werden“, sagte er.