Ungarn: Wirtschaftswachstum von 4 Prozent erwartet

Laut Finanzminister Mihály Varga wird die ungarische Wirtschaft im nächsten Jahr voraussichtlich wieder ein Wachstum von rund 4 % erreichen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga wies auch auf die Herausforderungen für Mitteleuropa hin, wie die sich verschlechternde europäische Wettbewerbsfähigkeit und die Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Bei einer Veranstaltung in der Slowakei wies er darauf hin, dass Ungarn im Jahr 2021, nach der Pandemie, ein Wachstum von 7,1 % erzielte, während es im vergangenen Jahr mit 4,6 % über dem EU-Durchschnitt lag. „Während dieses Jahr nicht einfach sein wird und wir gut daran tun werden, einer Rezession zu entgehen“, könne man 2024 mit einem Wachstum von 4 % rechnen, sagte er. In einer Podiumsdiskussion mit seinem slowakischen Amtskollegen Mihály Horváth sagte er, dass die Rezession in Ungarn durch den Erhalt von Arbeitsplätzen und niedrigen Arbeitssteuern umgangen werden könne, während neue Investitionen nach Ungarn gelockt würden. Varga erklärte, die Investitionsquote in Ungarn sei mit 28 % des BIP „die höchste in der EU“ und verspreche gute Aussichten für die kommende Zeit. Auch die ausländischen Direktinvestitionen seien auf einem hohen Niveau, fügte er hinzu. Varga betonte auch, wie wichtig es sei, zum Niveau des Haushaltsdefizits vor der Pandemie zurückzukehren und die Staatsverschuldung zu reduzieren. Er sagte, das Haushaltsdefizit werde auf 2,9 % sinken und der Haushalt insgesamt biete die Grundlage für eine vorhersehbare Planung und ein nachhaltiges Wachstum.