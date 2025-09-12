Szijjártó: Brüssel muss seine Doppelmoral gegenüber Ungarn in Migrationsfragen aufgeben

Ungarn ist entschlossen, sich selbst und Europa vor illegaler Migration zu schützen, und fordert Brüssel auf, seine Doppelmoral in dieser Frage aufzugeben, erklärte Außenminister Péter Szijjártó am Donnerstag in Bratislava – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach einem Treffen der Außenminister der mitteleuropäischen Länder (Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowakei und Slowenien) im C5-Format erklärte Szijjártó auf einer Pressekonferenz, dass die illegale Migration zu den größten gemeinsamen Herausforderungen der Region gehöre. Er sagte, Ungarn habe seit 2015 Hunderte Milliarden Forint für den Grenzschutz ausgegeben, um Mitteleuropa und Europa insgesamt vor dem potenziellen Zustrom von einer Million illegaler Migranten zu schützen. Szijjártó sagte, er habe seinen Amtskollegen mitgeteilt, dass die Präsidentin der Europäischen Kommission Polen für den Bau seines Grenzzauns gelobt und finanzielle Unterstützung zugesagt habe, während „wir Ungarn jeden Tag eine Million Euro Strafe an Brüssel zahlen, weil wir die Außengrenze“ der Union schützen. Er bezeichnete dies als „schwere Ungerechtigkeit“ und „grobe Doppelmoral“. Im Sinne der mitteleuropäischen Solidarität habe er seine Amtskollegen gebeten, bei der Lösung dieser Angelegenheit zu helfen.