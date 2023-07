Orbán: Das Schlimmste der wirtschaftlichen Folgen des Krieges ist vorbei

Ungarn sei „innerhalb von drei Jahren mit zwei Meteoriten kollidiert“, nämlich der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 und dem Krieg in der Ukraine im Jahr 2022, „aber das Schlimmste liegt hinter uns“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Grundsatzrede an der Bálványos-Sommeruniversität in Băile Tușnad, in Zentralrumänien, sagte Orbán, dass das Land zwar in der Lage gewesen sei, sich gegen Covid zu verteidigen und schnell auf den Weg zurückzukehren, den es für sich selbst eingeschlagen hatte, aber der Krieg im Jahr 2022 habe es von diesem Weg abgebracht. „Heute kämpft Ungarn … um den Weg zurück“, sagte er. Orbán sagte, Ungarn könne diese Erholung bis Juli 2024 erreichen. Gleichzeitig „liegt das Schlimmste hinter Ungarn“, und die Inflation dürfte bis zum Jahresende in den einstelligen Bereich fallen, sagte er. Es sei zu hoffen, dass die Löhne nicht an Wert verlören und die „himmelhohen Kreditzinsen“ eingedämmt werden könnten. Unterdessen erklärte Orbán, dass sich die ungarische Wirtschaftsleistung in den letzten 13 Jahren verdreifacht habe und von 27.000 Milliarden Forint auf 80.000 Milliarden Forint gestiegen sei. Er erklärte, Ungarn strebe bis 2030 ein BIP von 160.000 Mrd. Forint (420,5 Mrd. EUR) an. Das Wirtschaftssystem, das die Regierung seit 13 Jahren aufgebaut hat, „hat sich zusammengefunden und gut entwickelt“, sagte Orbán.