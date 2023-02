Orbán: 2023 ist ein „gefährliches Jahr“

Wenn 2022 das härteste Jahr seit dem politischen Systemwechsel in Ungarn war, dann wird 2023 das „gefährlichste Jahr“ sein, sagte Viktor Orbán in einer Rede, in der er die Lage der Nation im vergangenen Jahr beurteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Rede im Budapester Várkert-Basar wies der Ministerpräsident auf die Gefahren der Migration hin, „die sich allmählich stabilisiert hat“, und fügte hinzu, dass „der Krieg und die Inflation“ anhaltende Bedrohungen seien. Orbán sagte, das europäische Leben befinde sich in einem „massiven Wandel“, der neue geistige, politische, wirtschaftliche und militärische Aufgaben mit sich bringe. Anstatt nach der Coronavirus-Pandemie „auf den richtigen Weg zurückzukehren“, sei die Welt „in Jahre des Krieges eingetreten“. „Die Welt steuert eindeutig auf den Wilden Westen zu“, sagte er. „Wir leben seit drei Jahren unter ständigem Druck“, sagte er und fügte hinzu, dass sich dies „leicht um vier oder vielleicht sogar fünf Jahre verlängern könnte“. „Als der Westen mit seinen Sanktionen in den Krieg eintrat“, musste alles neu bewertet werden, und die Regierung verbrachte die Monate nach den Parlamentswahlen im April damit, genau dies zu tun, sagte er. Orbán sagte, es gebe keinen Grund, „aufzugeben“ oder die von der Regierung gesetzten Ziele aufzugeben, aber die Mittel, mit denen diese Ziele erreicht werden können, müssten geändert werden. Er versprach, an der Familienpolitik seiner Regierung festzuhalten, an der arbeitsbasierten Wirtschaft des Landes und an der Beibehaltung von Preisobergrenzen für Haushaltsrechnungen.