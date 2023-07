Ungarns FinTech-Sektor expandiert

Ungarns FinTech-Sektor ist auf etwa 175 Unternehmen angewachsen, so die Ungarische Nationalbank (NBH) in einem Bericht – informiert die Nachrichtenagentur MTI.

Kleinstunternehmen machten 55 % der Unternehmen aus, während 85 % auf B2B-Aktivitäten ausgerichtet waren. Der kombinierte Jahresumsatz der ungarischen FinTech-Unternehmen belief sich 2021 auf mehr als 220 Milliarden Forint. Die Zahl der Beschäftigten in lokalen FinTech-Unternehmen lag 2022 bei über 8.000. Etwas mehr als 4.000 Beschäftigte in der Branche arbeiteten in den Bereichen Datenanalyse und Business Intelligence.