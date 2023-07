Ungarn genießt Vorteile in Zentralasien

Ungarn hat vor anderen Akteuren mit dem Aufbau von Beziehungen zu Zentralasien begonnen und genießt nun einen Wettbewerbsvorteil in einer Region von wachsender Bedeutung, erklärte der Außen- und Handelsminister nach einem Treffen mit seinem kirgisischen Amtskollegen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó erklärte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jeenbek Kulubaev in Budapest, dass infolge des Krieges in der Ukraine und der daraus resultierenden Sanktionen gegen Russland gut genutzte Transitrouten und Handelsbeziehungen „im Wesentlichen unmöglich“ geworden seien. Infolgedessen verlagerten sich „die physischen Handelsrouten und die Versorgungswege für einige Ressourcen nach Zentralasien“. Ungarn hat als Beobachter in der Organisation der Turkstaaten einen strategischen Vorteil in der Region … und hat diesen Vorteil auch genutzt“, sagte er. Das ungarisch-kirgisische Handelsvolumen sei im vergangenen Jahr um einen Rekordwert von 71 % gestiegen und habe sich in diesem Jahr bereits um das 3,5-fache erhöht. Frühere Wirtschaftsabkommen brachten ungarischen Unternehmen hervorragende Möglichkeiten bei der Modernisierung der kirgisischen Wasserwirtschaft und des Bewässerungssystems sowie bei mehreren Projekten in der Lebensmittelverarbeitung, sagte Szijjártó. Ein ungarisches Unternehmen werde demnächst mit einem Investitionsprojekt für ein Solarkraftwerk beginnen, sagte er und fügte hinzu, dass die gemeinsame Stahlproduktion in Bischkek bisher einen Wert von 2,5 Milliarden Forint (6,6 Mio. EUR) habe.