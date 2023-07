Ungarn beantragt Verlängerung des Importverbots für die Ukraine

Ungarn hat in Brüssel gemeinsam mit den Landwirtschaftsministern anderer „Frontlinien“-Länder eine Verlängerung des Einfuhrverbots für die Ukraine bis zum Ende des Jahres beantragt, so der ungarische Landwirtschaftsminister am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

István Nagy erklärte auf Facebook, dass es wichtig sei, die Funktionsweise der „Solidaritätskorridore“ zu verbessern und ihren ursprünglichen Zweck wiederherzustellen. Das Problem bleibe, dass die Kosten für den Landtransport sehr hoch seien, fügte er hinzu. Als Lösung könnte die Europäische Union eine progressive Transportunterstützung unter Berücksichtigung der Transportentfernung bereitstellen, sagte er und fügte hinzu, dass es sinnvoll wäre, ukrainisches Getreide auf dem Landweg zu den europäischen Häfen zu transportieren, um sicherzustellen, dass die Sendungen die Bestimmungsorte erreichen, an denen sie benötigt werden. Nagy wies auch darauf hin, dass es wichtig sei, dass die ukrainischen Agrarerzeugnisse auf ihre traditionellen Exportmärkte zurückkehren und die Länder erreichen, die sie benötigen. Es müsse also sichergestellt werden, dass die ukrainischen Erzeugnisse, die europäische Häfen erreichen, tatsächlich in Entwicklungsländern landen, so der Minister. Wenn sie in Europa bleiben, können die lokalen Produkte in Europa nicht verkauft werden, und die Entwicklungsländer werden das, was sie brauchen, aus Russland beziehen, fügte er hinzu.