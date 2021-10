Bosnische Menschenschmuggler im Komitat Veszprém verurteilt

Zwei bosnische Staatsangehörige wurden in einem Schnellverfahren verurteilt, weil sie versucht hatten, illegale Migranten nach Österreich zu schmuggeln, teilte die Oberstaatsanwaltschaft des Komitats Veszprém am Montag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Die Männer, beide 21 Jahre alt, transportierten 17 Afghanen sowie einen pakistanischen und einen iranischen Staatsangehörigen in einem Lieferwagen, als sie am Abend des 5. Oktober auf der Straße zwischen Székesfehérvár und Várpalota von der Polizei angehalten wurden, hieß es in der Erklärung. Die Migranten hatten ein Flüchtlingslager in Sombor (Zombor) in der Vojvodina verlassen, die ungarische Grenze illegal überquert und wollten nach Österreich reisen. Innerhalb von drei Tagen wurden die beiden Schleuser vom Landgericht Veszprém in einer nicht bindenden Entscheidung zu zweieinhalb Jahren Haft und fünf Jahren Ausweisung aus Ungarn verurteilt. Die Staatsanwaltschaft bestätigte das Urteil, die Angeklagten haben drei Tage Zeit, um Berufung einzulegen.