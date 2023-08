Rétvári: Sicherheit der Ungarn jenseits der Grenzen darf nicht gefährdet werden

Die Forderung der USA an Ungarn, die persönlichen Daten von 900.000 jenseits der Grenzen lebenden ethnischen Ungarn offenzulegen, sei „unrealistisch“, weil eine Offenlegung dieser Daten ihre Sicherheit gefährden würde, sagte der Staatssekretär des Innenministeriums – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Länder hätten in den letzten Jahren alle Anstrengungen unternommen, um eine Lösung für die ungelösten Probleme zu finden, sagte Bence Rétvári. Erst vor kurzem, am 10. Juni, habe Ungarn eine diplomatische Note mit Vorschlägen an die Vereinigten Staaten gesandt. Daraufhin habe Washington beschlossen, die Visabestimmungen für Ungarn zu verschärfen, so Rétvári am Sonntag gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio. „Es ist eine beispiellose und unrealistische Forderung eines Landes, die persönlichen Daten von mehreren Hunderttausend seiner Bürger offen zu legen, da jedes Land solche Daten mit rechtlichen Garantien schützt, so auch Ungarn“, sagte Rétvári. Er sagte, dass die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren erfolgreich gewesen sei, da beide Seiten sich in den betreffenden Fällen weiterhin abstimmten. Rétvári sagte, Ungarn werde sicherlich auf jeden von den USA gemeldeten Fall innerhalb kürzester Zeit reagieren. Er sagte, dass Verfahren in mutmaßlich rechtswidrigen Fällen eingeleitet worden seien und dass, wenn ein Rechtsverstoß festgestellt werde, die ungarische Staatsbürgerschaft entzogen werde. Ungarn werde den Dialog aufrechterhalten und mit seinem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, in jedem angezeigten Fall zusammenarbeiten, sagte er.