HIA organisiert Sommerlager für über 300 ukrainische Flüchtlingskinder

Das Ungarische Ökumenische Hilfswerk (HIA) und der Ungarische Pfadfinderverband organisieren während der gesamten Saison Sommerlager für mehr als 300 Kinder, die aus der kriegsgebeutelten Ukraine nach Ungarn geflohen sind, teilten die Organisatoren am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Camps finden in Budapest und Nagykovácsi in der Nähe der Hauptstadt statt und bieten Spiele, Kunst und Ausflüge, so die Organisatoren. Sie sollen den 5-16-Jährigen helfen, das Trauma der Kriegserlebnisse zu überwinden und eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Ein weiteres Ziel sei es, die Eltern zu entlasten, hieß es. HIA leistet komplexe Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine, darunter Kleider-, Medikamenten-, Lebensmittel- und Hygienespenden, hilft aber auch bei Verwaltungsaufgaben und bietet rechtliche und psychologische Unterstützung, hilft bei der Wohnungssuche und bei der Überwindung der Sprachbarriere, sagte Zoltán Sípos, der Leiter des HIA-Zentrums zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine. HIA hält auch Lager für rund 150 ukrainische Binnenvertriebene in Viska im Südwesten der Ukraine ab.