Regierung organisiert Sommerlager für 400 ukrainische Kinder

Die ungarische Regierung hat beschlossen, ein zweiwöchiges Sommerlager für vierhundert vom Krieg betroffene ukrainische Kinder zu organisieren, sagte der Staatssekretär im Außenministerium, Tamás Menczer – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem auf Facebook geposteten Video sagte Menczer, dass die Regierung von Viktor Mikita, dem Gouverneur von Transkarpatien, eine dringende Bitte um Hilfe bei der Betreuung von Flüchtlingen erhalten habe. Die erste Gruppe, 63 Kinder und 36 Mütter, werde am Montag in Miskolc eintreffen, so Menczer. Die anderen Gruppen werden bis zum 20. August erwartet, fügte er hinzu. In diesem Sommer finanziert die Regierung Sommerlager für mehr als 1.000 ukrainische Kinder, sagte der Staatssekretär. Dabei handele es sich nicht um ethnische Ungarn aus den Unterkarpaten, sondern um ukrainische Kinder, deren Wohnsitz oder Eltern von den Kämpfen betroffen seien, fügte er hinzu.