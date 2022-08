Sommerlager für 1.200 ukrainische Kinder in Fonyódliget

Die ungarische Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen haben Sommerlager organisiert, in denen über 1.200 Kinder aus der kriegsgeschädigten Ukraine ihre Ferien verbracht haben, sagte ein Staatssekretär des Büros des Ministerpräsidenten am Donnerstag im Erzsébet-Lager in Fonyódliget am Balaton – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Miklós Soltész, Leiter des Nationalen Rates für die Koordinierung der humanitären Hilfe, sagte, dass die Teilnehmer an den Lagern „trotz enormer Schwierigkeiten“ gekommen seien, aber die Organisatoren ihr Bestes täten, um „eine Erfahrung voller Liebe und Freundschaft“ zu bieten. Der Staatssekretär sagte, das Lager in Fonyódliget beherberge derzeit 300 Kinder, von denen einige aus Familien stammten, die nach Ungarn geflohen waren, während andere aus Kiew kamen und nach Beendigung des Lagers in die Ukraine zurückkehren werden. Soltész sagte, dass im letzten halben Jahr über 890 Tausend ukrainische Flüchtlinge nach Ungarn gekommen seien. Liliana Grexa, die Sprecherin der ethnischen ukrainischen Minderheit im ungarischen Parlament, dankte der Regierung und den Organisatoren der Lager.