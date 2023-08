Szijjártó: Mehr Unternehmen kommen für Investitionszuschüsse in Frage

Ab Montag wird eine größere Anzahl von Unternehmen in den Genuss von Investitionsbeihilfen kommen, sagte der Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó erklärte auf Facebook, dass bedeutende Änderungen eingeführt wurden, um das System der Investitionsförderung zu vereinfachen. Die Mindestinvestition für die Förderfähigkeit wurde von 4 Mrd. Forint (10,1 Mio. EUR) auf 1,2 Mrd. Forint in kleineren ländlichen Siedlungen gesenkt, was es vielen Unternehmen in ungarischem Besitz ermöglichen wird, 50 % Unterstützung für ihre Investitionen zu erhalten.

Das System der Garantien wird vereinfacht und Investitionen in erneuerbare Energien werden auch in Budapest förderfähig sein, fügte er hinzu. Darüber hinaus wird es in ganz Ungarn eine neue Art von Unterstützung für strategische Investitionen geben, die den Übergang zu einer grünen Wirtschaft fördern, sagte er.