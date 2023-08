Freiwillige Helfer entfernen über 6 Tonnen Abfall aus der Theiß

Wie die Organisatoren des 11. Theiß-PET-Cups am Dienstag mitteilten, haben freiwillige Umweltschützer in den vergangenen Tagen rund 6,1 Tonnen Abfall aus einem 70 km langen Abschnitt der Theiß bei Szolnok in Mittelungarn entfernt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Dank der Abfallsammlung in den Einzugsgebieten der Theiß und der oberen Theiß-Region in den letzten Jahren sowie des Staudamms in Kisköre wurde weniger Abfall in den bewaldeten Gebieten entlang des Flusses gefunden, hieß es in der Erklärung. Der 11. Theiß-PET-Cup wurde von einem Team von Siemens Energy gewonnen, das 254 der insgesamt 937 während des Wettbewerbs gesammelten Abfallsäcke einsammelte, heißt es weiter. Das Ministerium für Energieangelegenheiten war in diesem Jahr der Hauptsponsor des Wettbewerbs. Dank der Reihe von PET-Cup-Wettbewerben wurden in den letzten zehn Jahren mehrere Hunderttausend Kilogramm Abfall aus ungarischen Flüssen entfernt, mehr als doppelt so viel wie durch das Ocean CleanUp-Programm, das für ähnliche Bemühungen für die Meere bekannt ist, hieß es in der Erklärung. Von den 328.000 Kilogramm Abfall, die von den freiwilligen Umweltschützern im Laufe der Jahre in Ungarn gesammelt wurden, wurden etwa 60 % recycelt, heißt es weiter.