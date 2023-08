Ungarns Treibhausgasemissionen sinken um 7 Prozent im Jahresvergleich

Ungarns Treibhausgasemissionen sind im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 7 % gesunken, teilte das Energieministerium am Dienstag unter Berufung auf den Nationalen Meteorologischen Dienst (OMSZ) mit, der der Europäischen Kommission jedes Jahr Ende Juli ungefähre Emissionsdaten übermittelt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Seit 1990 sind die Emissionen um 37 % gesunken, so das Ministerium in einer Erklärung, in der es die vorläufigen Daten zitiert. Die Industrieemissionen sind im Vergleich zum Vorjahr um 18 % gesunken, während die Emissionen der Landwirtschaft um 12 % zurückgingen. Die verkehrsbedingten Emissionen stiegen zwar an, aber die Aufwärtskurve flachte ab, so die Erklärung weiter. Die Gesamtemissionen der ungarischen Unternehmen, die im EU-Emissionshandelssystem (ETS) registriert sind, gingen 2022 um 12 % zurück. Aus den Eurostat-Daten vom Juni geht hervor, dass Ungarn seine Kohlendioxidemissionen aus der Energienutzung um 8,6 % gesenkt hat und damit nach den Benelux-Ländern am stärksten, heißt es in der Erklärung. Die endgültigen Daten werden im Frühjahr 2024 veröffentlicht.