Feierlichkeiten zum 20. August werden in Budapest drei Tage dauern

Mehr als hundert Programme werden während eines dreitägigen Festivals in Budapest angeboten, um den 20. August, den Nationalfeiertag zur Feier der ungarischen Staatsgründung, zu begehen, teilten die Organisatoren der Veranstaltung am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Besucher, die an den Veranstaltungen vom 18. bis 20. August teilnehmen, werden an mehr als 20 Orten traditionelle ungarische Speisen probieren und eine Reihe von kulturellen und musikalischen Programmen genießen können, teilten sie der Nachrichtenagentur MTI mit. Die offiziellen staatlichen Feierlichkeiten am 20. August beginnen mit dem Hissen der Nationalflagge und einer feierlichen Zeremonie zum St. Stephans-Tag vor dem Parlament.

Es folgen eine Flugshow über der Donau, die traditionelle heilige Messe und die Prozession der Heiligen Rechten Hand des Heiligen Stephan. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet das traditionelle Abendfeuerwerk über der Donau, bei dem zwischen der Margaretenbrücke und der Petőfi-Brücke rund 34.000 Feuerwerkskörper gezündet werden. Die Straße der ungarischen Geschmäcker wird die Gastronomie des Karpatenbeckens präsentieren. Das Mode- und Designfestival im Millenáris-Park steht für alle bereit, die sich für ungarische Mode, Schmuck und Design interessieren. Das Festival der Volkskunst, an dem rund 1.000 ungarische und internationale Kunsthandwerker teilnehmen, wird wieder in der Budaer Burg stattfinden.