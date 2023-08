Unwetter in diesem Sommer haben die Behörden dazu veranlasst, innerhalb von fünf Tagen sechs rote Warnungen auszusprechen, mehr als in einem durchschnittlichen Jahr, teilte der nationale Wetterdienst am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Rote Warnungen werden ausgegeben, wenn die Gefahr besteht, dass Hagelkörner mit einem Durchmesser von mehr als 2 Zentimetern und stürmische Winde in einem großen Gebiet Schäden anrichten.