Anklage gegen Schleuser, die in Ungarn auf die Polizei geschossen haben

Gegen einen internationalen Menschenschmugglerring wurde Anklage erhoben. Ein Mitglied des Rings hatte im November letzten Jahres auf der Autobahn M5 in Zentralungarn mit einer Gaspistole auf ungarische Polizisten geschossen, um einer Verhaftung zu entgehen, teilte die Budapester Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die vier Iraker sowie ein deutscher und ein türkischer Staatsangehöriger operierten als Teil einer kriminellen Organisation in Ungarn, Serbien, Deutschland und Norwegen, die sich auf den Menschenschmuggel nach Westeuropa, vor allem nach Deutschland, spezialisiert hatte, sagte die Staatsanwaltschaft in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie Haftstrafen und ihre Ausweisung aus dem Land fordere.

In den frühen Morgenstunden des 14. November versuchte die Polizei, auf der Autobahn bei Budapest einen Lieferwagen zu stoppen, in dem zwei Iraker 21 illegale syrische Migranten transportierten, die in einem unbelüfteten Abteil ohne Fenster zusammengepfercht waren. Während einer Verfolgungsjagd gab der Komplize des Fahrers mehrere Schüsse mit der Gaspistole in Richtung der Beamten ab, bevor er zum Stehen kam und beide Verdächtige zu Fuß flüchteten. Der Komplize feuerte weiter in Richtung der Polizei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Anklage gegen die vier Iraker lautet auf Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zur Erzielung eines finanziellen Gewinns, Beihilfe zum Überschreiten der Staatsgrenze, Misshandlung der geschleusten Personen und bewaffneter Menschenschmuggel. Die deutschen und türkischen Staatsangehörigen werden als Mittäter angeklagt, so die Staatsanwaltschaft.