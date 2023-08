Staatliche Ausgaben für ungarische Gemeinschaften jenseits der Grenzen verzehnfacht

Die jährlichen Ausgaben der Regierung für die Unterstützung ungarischer Gemeinden jenseits der Grenzen sind mehr als zehnmal so hoch wie im letzten Jahr, in dem die Sozialisten an der Macht waren, sagte der Staatssekretär für ungarische Gemeinden im Ausland am Samstag in der Nationalversammlung der Ungarn in Ópusztaszer, im Südosten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Árpád János Potápi sagte, dass praktisch alle Siedlungen mit ungarischer Bevölkerung im Karpatenbecken von staatlich geförderten Programmen profitiert hätten. Rund 50.000 Organisationen und Einrichtungen erhielten Unterstützung, während auf nationaler Ebene mehr als 100 Programme aufgelegt wurden, fügte er hinzu. In den vergangenen 12-13 Jahren seien 309 Milliarden Forint (800 Mio. EUR) in 5.400 Investitionen geflossen, darunter in den Bau von 155 Kindergärten und die Renovierung von weiteren 725, sagte er.

Ziel der Regierung sei es, jedem Kind mit ungarischen Eltern den Zugang zu einem ungarischen Kindergarten zu ermöglichen, so dass es anschließend in eine ungarische Schule eingeschult werden könne. Er wies darauf hin, dass die Unterstützung für Familien, die ihre Kinder in ungarische Schulen schicken, in diesem Jahr von 22.400 Forint auf 100.000 Forint erhöht worden sei.