Handelsvertreter besorgt über ukrainische Geflügel- und Eierimporte

Die ungarische Landwirtschaftskammer (NAK) und der Rat für Geflügelprodukte (BTT) haben einen Stopp der ukrainischen Geflügel- und Eierimporte in die Europäische Union gefordert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie erklärten, dass die „unbegrenzten Mengen“ ukrainischer Agrarprodukte „nicht nur die künftige Produktion in der EU und die Selbstversorgung Europas gefährden, sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Lebensmittelsicherheit besorgniserregend sind“. Sie wiesen darauf hin, dass die strengen europäischen Vorschriften für Lebensmittelsicherheit, Tiergesundheit und Tierschutz nicht für ukrainische Erzeuger gelten, während die jüngsten europäischen Maßnahmen einen erheblichen Anstieg der Einfuhren aus der Ukraine ermöglicht haben. Während die EU früher die ukrainischen Geflügelimporte auf 90.000 Tonnen pro Jahr begrenzt hatte, hat die EU seit Juni letzten Jahres über 218.000 Tonnen importiert, so die beiden Organisationen. Die Einfuhren von Eiern hätten sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht. Allein im März 2023 seien 100 Millionen Eier eingeführt worden, fast so viel wie im gesamten Jahr 2021.

Nicht einmal der Krieg in der Ukraine könne es rechtfertigen, dass die EU der Ukraine „politische Vorteile“ gewähre, durch die „Produkte, die die EU-Anforderungen nicht erfüllen“, in die Gemeinschaft gelangen könnten, so NAK und BTT. Außerdem käme die Liberalisierung der ukrainischen Importe durch die EU „eher einigen wenigen Oligarchen als dem ukrainischen Volk zugute“, fügten sie hinzu. Alle Vorschriften, die für die Erzeuger in der EU gelten, müssen auch für alle importierten Produkte gelten, so die NAK und BTT, und fügten hinzu, dass dies nicht nur im Interesse eines fairen Wettbewerbs, sondern auch unter dem Aspekt der Lebensmittelsicherheit und der Verbraucherinteressen zu erwarten sei.