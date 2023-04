Getreideeinfuhren aus der Ukraine stören den EU-Markt

Die Staats- und Regierungschefs Ungarns, Polens, der Slowakei, Rumäniens und Bulgariens haben sich wegen der ukrainischen Getreideeinfuhren, die den europäischen Markt stören, an die Europäische Kommission gewandt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Staats- und Regierungschefs wandten sich an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und baten sie, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um „die unhaltbare Situation, die durch die zunehmenden Einfuhren ukrainischen Getreides nach Europa verursacht wird, in den Griff zu bekommen“, so Landwirtschaftsminister István Nagy. In dem vom bulgarischen Präsidenten und den Premierministern der anderen vier Länder unterzeichneten Schreiben wird festgestellt, dass die Märkte der Nachbarländer mit noch nie dagewesenen Mengen an Getreide und Nüssen aus der Ukraine überschwemmt werden.

Aufgrund der „fehlgeschlagenen Brüsseler Sanktionen“ seien die Landwirte in diesen Staaten bereits durch steigende Energiepreise und Betriebsmittelkosten hart getroffen worden, heißt es in dem Schreiben. Große Mengen an Geflügel, Eiern und Honig werden ebenfalls aus der Ukraine importiert, der man für alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse Zollfreiheit gewährt, was die Preise unter die Produktionskosten der ungarischen Erzeuger drückt, fügte er hinzu. Die Unterzeichner schlugen vor, die EU-Finanzierung für notleidende Regionen aufzustocken und neue Mittel zur Deckung der Kosten bereitzustellen, die die GAP nicht finanzieren kann, sagte er. Die Europäische Kommission solle auch in Erwägung ziehen, Getreide aus den Regionen nahe der ukrainischen Grenze zu kaufen, um den Landwirten zu helfen, die Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu verkaufen, fügte Nagy hinzu.