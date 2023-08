Organisatoren sind für die Sicherheit während der Veranstaltungen zum Nationalfeiertag verantwortlich

Die Organisatoren der Veranstaltungen zum ungarischen Nationalfeiertag sind für die Sicherheit der Menschen verantwortlich und darauf vorbereitet, sagte Zoltán Kovács, Staatssekretär für Regierungskommunikation und internationale Beziehungen, bei einem Treffen der für die Veranstaltungen am 20. August verantwortlichen Mitarbeiter – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Wie in den vergangenen Jahren feiern wir den Geburtstag Ungarns mit einer Reihe von groß angelegten Programmen“, sagte Kovács am Donnerstag in den sozialen Medien. Von Freitag bis Sonntagabend werden mehr als 200 kostenlose Programme an 14 Orten für Menschen angeboten, die sich entspannen und die Gründung der Nation feiern wollen“, sagte er. Die Feierlichkeiten beginnen mit dem Hissen der Flagge auf dem Kossuth-Lajos-Platz, einer Flugshow über der Donau, einer Heiligen Messe und einer Prozession in der St. Stephans-Basilika und gipfeln in einer Licht- und Feuerwerksshow am Sonntagabend an verschiedenen Stellen entlang des Flusses. Außerdem wird die Präsidentin der Republik, Katalin Novak, am Morgen des 20. August in Esztergom eine feierliche Rede halten und am Nachmittag am selben Ort den Orden des Heiligen Stephans von Ungarn überreichen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter