Agrarminister eröffnet internationale Landwirtschaftsausstellung in Debrecen

Landwirtschaftsminister István Nagy eröffnete die diesjährige Farmer Expo, eine internationale Messe für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, in Debrecen in Ostungarn – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Regierung sei ein „starker Verbündeter des Agrarsektors, der Landwirte, der Lebensmittelhersteller und der Universitäten, der alles daran setzt, alle Akteure des Sektors zu unterstützen“, sagte der Minister in einer Rede. Die „Entschlossenheit und das Engagement“ der Regierung spiegele sich in ihrer Entscheidung wider, die EU-Finanzierung bis 2027 zu 80 % zu kofinanzieren, so Nagy. Er fügte hinzu, dass eine derart umfangreiche nationale Unterstützung in der EU beispiellos sei.