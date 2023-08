Orbán: Ungarn und Deutschland natürliche Verbündete im Bereich Wettbewerbsfähigkeit

Modernste und beste Panzerfabrik Europas wurde in Rekordzeit gebaut

Deutsche Unternehmen wüssten sehr gut, wie wichtig ungarische Fabriken, Fachkräfte und Ingenieure für den weltweiten Erfolg deutscher Marken von der Fahrzeugproduktion bis zur Rüstungsindustrie seien, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán bei der Einweihung des ungarischen Rheinmetall-Werks in Zalaegerszeg am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ungarn, Mitteleuropa und Deutschland, so Orbán, seien „untrennbar miteinander verbunden“. „Wir sind und bleiben die natürlichsten Verbündeten bei der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit“, fügte er hinzu. Neben der Herstellung von Kampffahrzeugen verfügt die Anlage auch über eine Teststrecke sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum, so dass Produktion und Forschung und Entwicklung an einem Ort stattfinden können, so Orbán. „Made in Hungary in jedem Sinne des Wortes“, erklärte er und fügte hinzu, dass „Made in Hungary“ ohne deutsche Technologie nicht das wäre, was es ist. Orbán sagte, einige Leute könnten denken, dass die Entwicklung der ungarischen Verteidigungsindustrie als Reaktion auf den Krieg ins Stocken geraten sei, aber tatsächlich wurden die ersten relevanten Entscheidungen 2017 getroffen.

Die Fabrik in Zalaegerszeg sei das Ergebnis gemeinsamer deutsch-ungarischer „Weisheit und Weitsicht“, die auf einer Einschätzung der europäischen und weltpolitischen Lage beruhe. Er dankte dem Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, Armin Papperger, für die Mitwirkung an der Entscheidungsfindung der Regierung. Das deutsche Kampffahrzeug Lynx, das „auf ungarischem Boden hergestellt“ werde, werde von ungarischen Arbeitern und ungarischen Ingenieuren betrieben, sagte Orbán und fügte hinzu, dass diejenigen, die an der Bedienung dieser Spitzentechnologie beteiligt seien, ihre Ausbildung in ungarischen Schulen erhalten hätten, was eine Antwort auf diejenigen sei, die das öffentliche Bildungssystem des Landes in Frage stellten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In seiner Ansprache bei der Einweihungsfeier sagte Papperger, dass die „modernste und beste Panzerfabrik Europas“ Ungarn „hervorragende Verteidigungsfähigkeiten“ biete und in Rekordzeit gebaut worden sei. Ungarn sei Teil der europäischen Luftverteidigungsinitiative und verfüge über die Fähigkeit und Kapazität zur Herstellung von Luftverteidigungswaffen und -munition, sagte er. „Wir können sehen, dass Ungarn bereit ist, ein wichtiger Akteur in der europäischen Verteidigungsindustrie zu werden“, fügte er hinzu.