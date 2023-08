Szijjártó: Leichtathletik-Weltmeisterschaft sorgt für rege diplomatische Aktivitäten

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften, die am Samstag in Budapest beginnen, werden eine Fülle von diplomatischen Aktivitäten nach Budapest bringen, sagte Außenminister Péter Szijjártó am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter anderem sind Arbeitsbesuche der Präsidenten von Serbien, der Türkei, Aserbaidschan, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan sowie des Emirs von Katar während der Meisterschaften geplant, sagte der Minister auf einer Pressekonferenz. Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit mehreren Staatsoberhäuptern des Westbalkans wie dem Präsidenten der bosnisch-serbischen Republik, einem Vertreter der bosnischen Präsidentschaft sowie ehemaligen Staatsoberhäuptern aus Tschechien, Österreich und Slowenien, sagte er. Szijjártó hob die jüngsten „umweltfreundlichen, nachhaltigen und groß angelegten Entwicklungen im Bereich der Sportinfrastruktur“ hervor, die geeignete Bedingungen für die Ausrichtung „eines der größten Sportereignisse der Welt“ geschaffen haben, und bezeichnete diese Bemühungen als „gemeinsame Errungenschaft aller Ungarn“. Die in Ungarn stattfindenden Meisterschaften seien „gerade jetzt besonders wichtig, wo der Sport in Zeiten von Konflikten und Kriegen zur Zusammenarbeit und zu Verbindungen zwischen den Nationen führen kann“. Die erneute Teilung der Welt in Blöcke sei eine „schlechte Nachricht“, sagte er, fügte aber hinzu, dass „die Nachricht über neue Verbindungen am besten durch den Sport vermittelt werden kann“.

Bezüglich der Tagesordnung für die Gespräche des Ministerpräsidenten während der Weltmeisterschaft sagte Szijjártó, dass die Energieversorgung, die physische Sicherheit – mit Schwerpunkt auf dem Krieg in der Ukraine und der Migration – sowie die Bekämpfung wirtschaftlicher Schwierigkeiten auf der Tagesordnung stehen würden. In Bezug auf Katar merkte Szijjártó an, dass das Land der weltweit größte LNG-Exporteur sei und Ungarn ab 2027 LNG-Lieferungen anbieten könne. Er fügte hinzu, dass entsprechende Gespräche im Gange seien. Ungarn und Katar arbeiten in internationalen Organisationen eng zusammen und planen die Unterzeichnung eines diplomatischen Kooperationsabkommens, fügte er hinzu.