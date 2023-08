Steuerbehörden verstärken Stichprobenkontrollen während der Leichtathletik-WM

Die ungarische Steuer- und Zollbehörde (NAV) führt während der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 in der ungarischen Hauptstadt mehr Stichprobenkontrollen durch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wie die NAV am Mittwoch mitteilte, prüfen die Mitarbeiter, ob die Vorschriften für die Ausstellung von Rechnungen und Quittungen sowie für die Registrierung von Arbeitnehmern eingehalten werden. Sie nehmen Taxis und Gastronomiebetriebe unter die Lupe und achten auf gefälschte Waren bei Souvenirverkäufern, so die Behörde weiter. Die NAV verstärkt ihre Stichprobenkontrollen nicht nur am Austragungsort der Leichtathletik-WM im Süden der Hauptstadt, sondern im ganzen Land.