Präsidentin Novák besucht die Region Kiew

An ihrem zweiten Tag in der Ukraine besuchte die ungarische Präsidentin Katalin Novák einen Kindergarten und eine Schule, die mit ungarischer Unterstützung in der Nähe von Kiew wiederaufgebaut werden, und legte einen Kranz an einer Gedenkstätte für die Opfer des russisch-ukrainischen Krieges nieder – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Präsidentin besuchte das Dorf Zahaltsy, wo ein Kindergarten und ein Schulgebäude mit einem Beitrag der ungarischen Regierung unter der Koordination der Hungarian Interchurch Aid (HIA) wieder aufgebaut werden. Bis der Wiederaufbau abgeschlossen ist, werden die Kinder in einem modernen Kindergartengebäude betreut, das im Frühjahr ebenfalls mit Unterstützung von HIA eingeweiht wurde. Der Präsident von HIA, László Lehel, erklärte, dass die Organisation derzeit mehr als eine halbe Million Menschen in der Ukraine unterstützt. Im vergangenen Jahr habe HIA mehr als 10 Milliarden Forint (26,1 Mio. EUR) für humanitäre Hilfe im Land ausgegeben, fügte er hinzu.

Die Präsidentin besuchte auch Orte in der Nähe von Kiew, die von den Kämpfen in den ersten Wochen des Krieges direkt betroffen waren. Im Dorf Moshchun nahm sie an einer Zeremonie zum Gedenken an die ukrainischen Soldaten teil, die bei der Verteidigung der Hauptstadt gefallen sind. Anschließend besuchte sie Bucha, wo nach der Befreiung der Stadt im vergangenen Jahr Massengräber mit Dutzenden von Leichen freigelegt wurden. Im Garten der örtlichen orthodoxen Kirche wurde eine Gedenkstätte eingerichtet, wo die Präsidentin einen Kranz niederlegte.