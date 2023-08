Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 20. August locken eine Rekordzahl von Besuchern in die Hauptstadt

Eine Reihe von Programmen anlässlich des ungarischen Nationalfeiertags am 20. August, mit dem die ungarische Staatsgründung gefeiert wird, zog eine Rekordzahl von Besuchern in die Hauptstadt, teilten die Organisatoren der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Besucher Budapests hatten drei Tage lang die Wahl zwischen über 100 Programmen an mehr als 20 Veranstaltungsorten. Die Feierlichkeiten gipfelten am Sonntagabend in einem Feuerwerk, einer Licht- und Drohnenshow. Die „komplexe visuelle Show“ umfasste 34.000 Feuerwerkskörper, die von 230 Abschusspunkten aus den Himmel erleuchteten, sowie eine Lichtshow mit mehr als 1.100 intelligenten Lichtern, 61 Hochleistungslaserprojektoren und weiteren 34 Lasergeräten, hieß es. Auch die Übertragung des Feuerwerks durch das öffentlich-rechtliche Fernsehen habe Rekordeinschaltquoten erzielt, hieß es. Die Besucherzahlen hätten dem Tourismus in der Hauptstadt und den Umsätzen von Zehntausenden von Unternehmen einen „bedeutenden“ Schub verliehen, so die Organisatoren.