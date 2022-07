So viel wird das Feuerwerk in Budapest am 20. August kosten

Nach Angaben der ungarischen Tourismusbehörde erschienen am Sonntag irreführende Artikel über das für den 20. August geplante Feuerwerk. Der tatsächliche Preis wurde bekannt gegeben – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die ungarische Tourismusbehörde erhielt eine Anfrage von öffentlichem Interesse nach einer vorläufigen Schätzung der Kosten für das Feuerwerk. Bei dem vorläufigen Kostenvoranschlag handele es sich um ein vorbereitendes Dokument, das in diesem Fall nicht relevant sei, da der Preis für das diesjährige Feuerwerk genau bekannt sei, da die Ungarische Tourismusbehörde ihn bereits in der ersten Jahreshälfte erhalten habe, erklärten sie.

Der Kaufpreis der Raketen beläuft sich auf 1,3 Milliarden Forint netto, d.h. 1 Milliarde 650 Millionen Forint brutto, was dem Preis des letztjährigen Feuerwerks entspricht, fügten sie hinzu. Wie bereits berichtet, findet in Budapest auch in diesem Jahr anlässlich der ungarischen Staatsgründung ein viertägiges Programm statt, in dessen Rahmen am Abend des 20. August das größte Feuerwerk Europas für die Hauptstadt und die Besucher Budapests zu sehen sein wird.