Der Katalog für den ländlichen Tourismus 2023-2024 ist in Vorbereitung

Der Nationale Verband für Land- und Agrotourismus (FATOSZ) hat einen Katalog veröffentlicht, um die Aufmerksamkeit der Reisenden auf die ländlichen Unterkünfte im Zeitraum 2023-2024 zu lenken. Neben den Beherbergungsbetrieben sind auch Programmanbieter und Kleinerzeuger in der Veröffentlichung enthalten – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anbieter können sich bis zum 15. September für die Aufnahme in das „Verzeichnis des ländlichen Tourismus 2023-2024“ bewerben. Der Preis für die Veröffentlichung richtet sich nach der Größe der Anzeige: FATOSZ-Mitglieder, Beherbergungsbetriebe mit einem nationalen Sunflower-Zertifizierungssiegel und Studenten in der Ausbildung können von besonderen Rabatten profitieren, teilte der Verband dem Portal mit. Der Preis umfasst neben der gedruckten Ausgabe auch die Online-Werbung. Neben der Aufnahme in den Katalog können sich die Anbieter auf der offiziellen Website des Verbandes präsentieren und erhalten 1:1-Posts auf den Social-Media-Plattformen des Verbandes (Facebook, Instagram).

Die online durchsuchbare Version des Katalogs wird in ihren professionellen Newslettern und anderen Marketingplattformen beworben werden, aber auch in den Tourinform-Büros im ganzen Land ausliegen, damit die Touristen ihn finden können. Der Katalog wird auf der Nationalen Landwirtschafts- und Lebensmittelausstellung veröffentlicht werden. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch die Preise für den „Dorfservice der Regionen“ verliehen. Das Bewerbungsverfahren und weitere Informationen sind auf der Website des Nationalen Verbands für Land- und Agrotourismus zu finden. Bewerbungsfrist: 15. September 2023! Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die offizielle FATOSZ-Adresse für weitere Informationen.