Budapest verzeichnet höchste Temperatur in der Morgendämmerung

Auf dem Budapester Janos-Berg wurde am Samstag in der Morgendämmerung eine Temperatur von 24,6 °C gemessen. Damit wurde ein nationaler Rekord für die höchste Mindesttemperatur an diesem Tag aufgestellt, so der nationale Wetterdienst auf seiner Website – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Jahr 2011 wurden in Lágymányos, in der Nähe von Budapest, 23,4 °C und in der südlichen Stadt Szeged 24,5 °C gemessen. In Derekegyház wurde am Samstag ein Tageshöchstwert von 38,6 Grad Celsius gemessen – dies war allerdings kein historischer Rekord, sondern entsprach der höchsten 1992 in Komárom gemessenen Höchsttemperatur.