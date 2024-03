Neuer Wärmerekord in Budapest

Am Donnerstag wurden in Budapest sowohl in der Morgendämmerung als auch tagsüber Wärmerekorde aufgestellt, teilte die HungaroMet Zrt auf ihrer Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Stadtteil Újpest wurde eine Temperatur von 17,5 °C gemessen, während der bisherige Budapester Rekord bei 16 °C lag, der 1992 an diesem Tag gemessen wurde. In der Morgendämmerung wurden auf dem János-Berg in Buda 7,9 °C gemessen, womit der bisherige Rekord aus dem Jahr 2016 um 0,1 °C übertroffen wurde.