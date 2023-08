Varga: Es ist verfrüht, über die Einführung des Euro in Ungarn zu sprechen

Es sei verfrüht, über die Einführung des Euro in Ungarn zu sprechen, sagte Finanzminister Mihály Varga auf dem Tranzit-Festival in Tihany (Westungarn) – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es sei wichtig, die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder ins Gleichgewicht zu bringen, und die Finanzpolitik müsse darauf abzielen, das Defizit und die Staatsverschuldung zu verringern, so Varga. Ungarn war schon einmal in der Lage, alle Bedingungen für einen Beitritt zur Eurozone zu erfüllen, mit Ausnahme der Wechselkursanforderung, und die beiden jüngsten Krisen haben bestätigt, dass die ungarische Wirtschaft weitaus weniger Risiken ausgesetzt wäre, wenn Ungarn die gemeinsame Währung einführen würde, so Varga. Auch politisch hätte der Euro einige Vorteile, so Varga, der darauf hinwies, dass eine Eurobarometer-Umfrage vom Januar gezeigt habe, dass 72 % der Ungarn den Beitritt zum Euro im Interesse der Stabilität gutheißen würden.

Nachteile seien jedoch die Aufgabe einer unabhängigen Geldpolitik und die Tatsache, dass sich die Europäische Zentralbank bei ihren Entscheidungen hauptsächlich auf die Kriterien der Kernländer wie Frankreich, Deutschland, die Niederlande und Italien stütze, so dass Ungarn am Ende ins Abseits geraten könnte, fügte er hinzu. Der Zentralbanker Gyula Pleschinger sagte während der Debatte, dass Ungarn jetzt weit davon entfernt sei, der Eurozone beizutreten, „weil wir nicht einmal die Maastricht-Kriterien erfüllen können“. Er sagte, das Land könne die Währung vielleicht in der Dekade bis 2030 einführen.