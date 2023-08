Coe: Budapest ist bereit für Olympia

Welt-Leichtathletik-Präsident Sebastian Coe hat sich mit den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest in jeder Hinsicht zufrieden gezeigt. Er hält Ungarn für bereit, die Olympischen Spiele auszurichten, und hat das Land persönlich ermutigt, sich zu bewerben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Coe sagte auf einer internationalen Pressekonferenz, Budapest habe eine Veranstaltung von höchster Qualität ausgerichtet. „Dies ist eine ehrgeizige Stadt, dies ist ein ehrgeiziges Land, und ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln, dass sie eine sehr glaubwürdige Bewerbung abgeben würden“, sagte er zu einer möglichen Bewerbung Budapests um die Ausrichtung der Olympischen Spiele. „Ich kann mich nicht an eine bessere Atmosphäre bei einer Weltmeisterschaft erinnern“, fügte er hinzu. Coe sagte, dass die meisten internationalen Ticketverkäufe an britische, deutsche, US-amerikanische, französische und spanische Fans gegangen seien und mehr als eine halbe Milliarde Menschen die Fernsehübertragungen während der ersten Hälfte der Meisterschaften verfolgt hätten. Der Staatssekretär für Sport, Ádám Schmidt, sagte auf der Pressekonferenz, er hoffe, dass die vielen Sportdiplomaten und Sportmanager, die an den Weltmeisterschaften teilgenommen und sich persönlich von der Qualität der Wettkämpfe in Budapest überzeugt hätten, Ungarn bei seinen Bemühungen um die Ausrichtung der Olympischen Spiele unterstützen würden.