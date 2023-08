Leichtathletik-WM zeigt globalen Erfolg der Bündelung der Kräfte

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest haben nach Ansicht des Co-Leiters des Organisationskomitees den globalen Erfolg der Bündelung der Kräfte gezeigt. Balázs Fürjes sagte gegenüber der Nachrichtenagentur MTI, dass der Erfolg der „größten Sportveranstaltung, die es je in Ungarn gab“, an den Schlüsselzahlen abzulesen sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Über 2.200 Athleten aus 195 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil, und die Zahl der Trainer und zusätzlichen Teammitglieder lag bei weit über 5.000, sagte er. Etwa 2.500 ungarische Freiwillige boten den Fans und Teilnehmern ihre Dienste an, wobei die Fans aus mehr als 120 Ländern kamen, fügte er hinzu. Die Zahl der verkauften Eintrittskarten lag bei über 400.000 und übertraf damit die Erwartungen der internationalen Organisation World Athletics. Während der neun Tage der Meisterschaften lag die durchschnittliche Auslastung des Veranstaltungsortes während der abendlichen Finals bei über 95 %, und die meisten Finals waren ausverkauft, sagte er.

Fürjes hatte zuvor auf Facebook erklärt, dass er im Einvernehmen mit WA-Präsident Sebastian Coe vorgeschlagen habe, den Freiwilligen, die während der Meisterschaften bei den Veranstaltungen geholfen haben, einen internationalen Fair-Play-Preis zu verleihen.